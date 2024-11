¿Quién es la competencia más directa de Martina La Peligrosa en MasterChef?

No es un secreto que la cantante Martina La Peligrosa se postula como una posible finalista de MasterChef Celebrity Colombia. Aunque la competencia de cocina va en el top 9, parece que la artista del Caribe tiene sus técnicas claras con una racha en la que solo recibe felicitaciones por parte de los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

¿Por qué a Martina La Peligrosa le va tan bien en MasterChef Celebrity Colombia?

A Martina le han hecho halagos, como, por ejemplo, el día en el que le dijeron que ya está pensando como una chef, pues la cantante ha llevado platos innovadores y llenos de creatividad al atril, los cuales la han salvado de retos de eliminación y más.

En efecto, el capítulo 104 de MasterChef no fue la excepción con Martina La Peligrosa, ya que resultó bajando a Vicky Berrío del balcón y ella fue la que subió, además, tiene un beneficio misterioso con el que podrá jugar en el formato culinario del Canal RCN.

La intérprete de Como la mañana se aventura a explorar nuevos sabores, de modo que cada vez que presenta un plato es diferente y no repite preparaciones anteriores. Sumado a esto, no está de más decir que cuenta con un amplio conocimiento en los postres o preparaciones dulces, un plus especial porque más de una celebridad le teme a este tipo de recetas.

¿Quién dijo Martina La Peligrosa que es su competencia más directa en MasterChef Celebrity?

En ese orden de ideas, la excelencia con la que está cocinando Martina hace que sus demás compañeros la vean como una competencia directa, pero del otro lado de la balanza las cosas cambian y la artista reveló quién considera que es su competencia más directa en estos momentos de MasterChef Celebrity.

Antes de revelar las palabras de Martina, la comediante Vicky Berrío se atrevió a decir que como van las cosas en el programa, la competencia más directa que tiene Martina La Peligrosa sería Carolina Cuervo o Jacques Toukhmanian, más conocido como Jacko.

Pese a lo comunicado por la cómica celebridad, Martina confesó que ninguno de los anteriores son su competencia más directa; de hecho, asombró porque no mencionó a sus compañeros, sino que justificó que ella misma es su competencia.

