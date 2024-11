Juan Pablo presenta postre en una taza, lo critican y se defiende en MasterChef

En toda una odisea se convirtió el reto del capítulo 109 de MasterChef Celebrity Colombia. Esto es porque a las celebridades se les dio la oportunidad de salvarse y no ir directo a eliminación, aunque tuvieron que degustar varios platos de postres de café a ciegas y eso complicó la situación.

En total fueron cinco degustaciones las que hicieron los participantes para luego replicarlas en un solo plato que debía destacar, puesto que quien gane sube al balcón y entra al top 8 de MasterChef.

Entonces, desde el comienzo del reto de salvación, uno de los talentosos cocineros que más dio para hablar fue el simpático actor Juan Pablo Llano. Cuando el artista estuvo en el cuarto oscuro, hizo gestos tratando de adivinar los sabores misteriosos de los platos, luego en las estaciones de cocina todo se le complicó.

¿Por qué Juan Pablo Llano estuvo 'en la inmunda' en MasterChef Celebrity Colombia?

De acuerdo con Juan Pablo, expresó estar "en la inmunda" debido a que no tenía una idea clara del postre que iba a preparar, ya que eran muchos sabores, texturas y demás. Pese a lo ocurrido, tuvo que pasar al atril de MasterChef Celebrity Colombia para recibir las calificaciones de los chefs jurados.

"Encontrar la preparación exacta, en el punto, la fruta que es, el tipo de panna cota que es, el ponqué; todo es muy difícil, así que no sé qué van a hacer hoy los jueces para evaluar", confesó Juan Pablo Llano.

Ya en el atril, el actor explicó que preparó una crema pastelera de café, crumble de limón y jengibre, frutos, panna cota y bizcocho. Martina La Peligrosa manifestó que no se sabía qué era el postre del actor.

¿Qué le criticaron a Juan Pablo Llano por su postre en MasterChef Celebrity?

En cuanto a las calificaciones de los chefs, a Nicolás de Zubiría le gustó, pero especificó que el plato no fue buena elección, ya que sirvió la receta en una taza. Según Llano, en lo particular a él ese emplatado no le molesta para un postre.

Lo anterior no fue todo, ya que Jorge Rausch relató que no identificó los ingredientes del postre, así que Juan Pablo no se quedó callado.

"Ese tipo de postres yo me los he comido así, aquí hay que defender todo lo que uno lleva", contestó Juan Pablo Llano en MasterChef Celebrity.

Pese al intento, el actor aceptó que no se iría para el balcón y, por ende, tendría que competir en reto de eliminación.

