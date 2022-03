Con fotos, Piso 21 destaca que Factor X “cada vez se pone más bueno”

La banda paisa Piso 21, que además hace parte del jurado en el programa Factor X del Canal RCN, destacó con fotos publicadas en su cuenta oficial de la red social Instagram que la mencionada competencia musical "cada vez se pone más buena".

No dejes de ver → Factor X: más de uno queda “destruido” y Laura Barjum baila champeta con otros

"Cada vez se pone más bueno esto", escribió Piso 21 en la publicación que acompañó con tres fotografías en las que sus integrantes DIM y Lorduy aparecen junto a otros jurados de Factor X como el productor bogotano Jose Gaviria o la cantautora española Rosana.

Muchos seguidores de Piso 21 aprovecharon la sección de los comentarios para elogiar tanto a la banda como al programa: "no me lo pierdo", "más bueno como ustedes", "la competencia está buena", "buen programa", "no he podido ver todos los capítulos pero el programa está bacano" y "ustedes son mis favoritos" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos.

Además de DIM y Lorduy, quienes integran Piso 21 y también aparecen en Factor X son Pablo Mejía y Juan David Huertas (más conocido como El Profe).

No te pierdas los capítulos dobles de Factor X todos los sábados y domingos a las 8 p.m. por el Canal RCN.

Mira también → Factor X: revive online los capítulos del 27 de febrero

Descubre más → Carolina Gaitán encanta al recordar su presentación en Miss Universe Colombia

Te puede interesar → Cara Delevingne cantó ‘No se habla de Bruno’ y Carolina Gaitán reaccionó