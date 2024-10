Paola Rey le dice a Cony Camelo en MasterChef: “Yo hago más de lo que hablo”

Como suele suceder, en MasterChef Celebrity Colombia las sorpresas no faltaron. La actriz Cony Camelo regresó a la competencia de cocina del Canal RCN con cero minutos, pero logró acomodarse en un equipo con buen tiempo.

En otras palabras, para esta ocasión las celebridades se enfrentaron a un reto por equipos en el que tienen que hacer un menú de dos tiempos con productos de mar. Lo diferente es que el puntaje que obtengan los grupos representa solo la mitad del total que se conocerá en el próximo capítulo.

Además, como si fuese poco, cada equipo eligió un capitán, quienes resultaron no solo llevando la batuta de las preparaciones, a la vez no pudieron cocinar y los pusieron a dar las instrucciones a través de un micrófono. En ese orden de ideas, el quipo azul, cuya capitana es la actriz Paola Rey, quedó conformado junto a Carolina Cuervo, Jacko y Cony Camelo.

En un principio, todo estaba bien en el grupo de color azul. Paola Rey indicó que la recetas que ella planteó se encontraban en sus libretas, pero a Carolina Cuervo se le dificultó encontrar la preparación y eso apretó un poco el ambiente.

No obstante, más allá de lo anterior, Cony Camelo empezó a quejarse por el volumen de la voz de Paola Rey, ya que la capitana se comunicaba mediante un micrófono y el equipo la escuchaba en un parlante situado en la estación de cocina.

Entonces, Camelo dijo que Rey habla muy pasito, premisa en la que también concordó Jacko y Carolina. No obstante, sucedió que le dijeron a la capitana del equipo azul que se le fue el audio y repitió, Cony le preguntó si le estaba hablando a ella y luego la líder se desahogó con la producción de MasterChef.

"Yo siento que hablo normal, es que no me oyen... Yo hago más de lo que hablo normalmente, o sea, yo no soy de hablar mucho, sino que me gusta hacer. En este caso, me siento un poquito frustrada porque me toca hablar más", comentó Paola Rey.