Ornella Sierra recorrió las nuevas instalaciones de La casa de los famosos Colombia ¡Video!

Los seguidores de La casa de los famosos Colombia podrán disfrutar de una segunda temporada reality el cual llegará a la pantalla del Canal RCN, aunque hasta el momento no se ha revelado la fecha oficial de estreno si han salido a la luz algunos datos interesantes.

El primer dato confirmado es que Carla Giraldo regresa como la presentadora oficial del programa y el segundo es que Ornella Sierra, la influencer que se ganó el cariño del público de Colombia, Panamá y Latinoamérica regresa a la casa más famosa del país, pero esta vez como la host oficial del formato.

Desde que se reveló que Ornella regresará al programa se han ido compartiendo detalles de su nuevo papel y de algunos de los cambios que traerá esta nueva edición en 2025.

Ornella Sierra regresar al cuarto ‘infierno’ de La casa de los famosos Colombia

Para dar un abrebocas de los que se verá en la pantalla del Canal RCN, la host digital dio un pequeño recorrido en la casa más famosa del país recordando viejos tiempos y visitando uno de los lugares más destacados del programa: el ‘cuarto del infierno’.

Durante su recorrido, Ornella les recordó a los nuevos participantes que ella estuvo primero en las instalaciones: “esta cama, esta cama es mía, esta cama es mía. Y ya saben lo que pasa con el famoso que se acuesta aquí, eliminado, nominado y eliminado”, comentó entre risas.

Añadió que está contenta de regresar, pero ahora no como concursante sino como la host de los nuevos integrantes de La casa: “Para que sepan, miren que a mí me eliminó también, pero volví. Ay, no lo puedo creer (…) Ay, espérense. Bueno, bebés. Estoy callada. Mi cama. Oye, yo quiero saber quiénes se van a meter en este cuarto”.

“Ya no, yo siento que yo viví una vida aquí. Ahora, toda la gente que entra en este cuarto queda loco, queda loco. Mírenme a mí”, finalizó comentando emocionada por lo que se viene ahora. Este es el recorrido completo que Ornella hizo:

Vota para elegir a los nuevos integrantes de La casa de los famosos

Recuerda que tú tienes la llave para elegir a algunos de los participantes que llegarán a la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia.

Desde el lunes festivo 4 de noviembre se presentarán seis participantes semanalmente y puedes votar por tu favorito ingresando al link: Lacasadelosfamososcolombia.com

Las votaciones se abrirán a las 6:00 de la mañana los lunes y se cerrarán los domingos a las 4 de la tarde. Cada semana se revelará el nombre de un famoso que estarán en esta nueva temporada. Los domingos, a las 7:00 de la noche conocerás quién hará parte de este grupo en la emisión de Noticias RCN.

