Caterine y Dominica vuelven a tener discrepancia en MasterChef: "No vas a empezar"

Una vez más, se volvió a presentar una diferencia entre Caterine Ibargüen y Dominica Duque en MasterChef Celebrity Colombia. Durante los últimos capítulos de la cocina más importante del mundo, la exdeportista ha estado experimentado varios altercados por las técnicas culinarias de la periodista.

Precisamente, en el capítulo 93 del lunes 21 de octubre, nuevamente se dio un pequeño pleito de parte de Ibargüen y Dominica optó por el silencio.

Caterine Ibargüen le llamó la atención a Dominica Duque en MasterChef Celebrity

Resulta que en el reto de campo a cada equipo se les pidió hacer canapés de diferentes presentaciones, de modo que el grupo morado, conformado por la exdeportista, la periodista y Nina Caicedo, propusieron hacer wontons, preparación parecida a la empanada.

En efecto, Dominica se encargó de ese canapé y fue cuando Ibargüen intervino. Entonces, la también presentadora de televisión tenía que pegar las orillas con la masa de wonton y en su experimento de prueba botó algunos.

"Es que esta no me está dando", dijo Dominica. Enseguida, Caterine no se quedó callada y le llamó la atención a la periodista.

"Ay, no vas a empezar a botar cosas Dominica", manifestó Ibargüen.

De hecho, la exdeportista mundial le pidió a Nina Caicedo que estuviera pendiente para que no volviera a suceder, pues cabe recalcar que Caterine se mantuvo en su rol de capitana que adoptó desde el reto pasado.

De acuerdo con Nina Caicedo, la periodista es más lenta en la cocina, pero hace las cosas bien; entretanto, la exatleta profesional es más afanada siempre.

¿Qué sigue para los participantes de MasterChef Celebrity Colombia?

Pese al intento de este equipo por sobresalir y haber obtenido una buena calificación con los canapés, no les alcanzó porque en el anterior reto presentaron un pescado crudo que los dejó de últimas. Ahora, el trío de mujeres, junto a Juan Pablo Llano, Martina La Peligrosa y Vicky Berrío se enfrentarán a una salvación y posterior eliminación, la cual corresponde a la primera del top 10 de MasterChef Celebrity Colombia.

Antes de terminar, con la calificación que obtuvo el grupo morado, Caterine Ibargüen aseguró que "perder es ganar un poco", pero Nina Caicedo quedó triste porque a ella fue la que le quedó el pescado crudo.

