No prueban plato liderado por Ibargüen en MasterChef: "Le da mucha tristeza"

El capítulo 92 de MasterChef Celebrity Colombia estuvo diferente, ya que se trató de un reto por equipos en el que las celebridades unieron sus minutos para lograr hacer un menú de dos tiempos (entrada y plato fuerte) con productos de mar.

La exatleta de talla mundial Caterine Ibargüen fue de las que más estuvo con un sube y baja de emociones en MasterChef, pues en un principio no quedó en el grupo que quería y luego fue elegida como capitana.

Sin embargo, entre los cambios, resulta que en este capítulo las capitanas no cocinaron; al contrario, les tocó comunicarse mediante un micrófono para que los demás las escucharan y siguieran sus instrucciones al pie de la letra. En otras palabras, una buena parte de la responsabilidad de las recetas recaía en las líderes.

'Del mar para ustedes': el menú de la capitana Caterine Ibargüen en MasterChef Celebrity

Pues bien, Caterine conformó equipo con Nina Caicedo y Dominica Duque. Desde un principio, la exatleta olímpica no se mostró convencida y, efectivamente, al momento de que los chefs jurados Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch recibieron la propuesta gastronómica para degustar, todo se fue para abajo.

Ibargüen presentó el menú llamado 'Del mar para ustedes', conformado por una entrada de coctel de camarones sobre un aguacate y chips de plátano. Para el plato fuerte, pescado blanco, puré de yuca, salsa de coco y verduras.

Después de la presentación, la exdeportista se sinceró y dijo que vio un poco rojo el pescado. Efectivamente, sus observaciones resultaron siendo ciertas. "En el fondo, el plato de Nico realmente está crudo", manifestó Caterine.

El desacierto del equipo de Caterine Ibargüen en MasterChef Celebrity Colombia

Al momento de la degustación, Nicolás de Zubiría dijo que el coctel tenía buena sazón, pero los chips de plátano no funcionaron porque quedaron crudos.

No obstante, lo anterior no fue todo, se sumó una crítica peor debido a que con el plato fuerte hubo un desacierto. El chef Jorge Rausch aseguró que el pescado estaba "vivo" (crudo), razón por la que no probaron la proteína. Este segundo plato lo hizo Nina Caicedo.

"Le veo la cara a Nina y se ve, se siente que le da mucha tristeza", remarcó la capitana Caterine Ibargüen.

Pese al desacierto con la cocción, vale terminar manifestando que el equipo de las mujeres, que es de color morado, tienen la posibilidad de remontar en un próximo reto en el que se descubrirá definitivamente el equipo ganador, el resto recibe delantal negro.

