Nina ante regaño de Claudia Bahamón: “no me hagas quedar como una tramposa”

El reto de la caja misteriosa de MasterChef Celebrity generó todo tipo de tensiones durante el inicio de este nuevo ciclo de la competencia, pues no solo las reglas cambiaron, sino que también la dinámica de este reto.

Sin embargo, y pese a las dificultades que tuvieron algunas celebridades, fue un pequeño momento protagonizado por nuestra presentadora Claudia Bahamón y Nina Caicedo el que elevó los ánimos de la competencia.

Al contar los últimos segundos del reto de la caja misteriosa de este viernes 25 de octubre, Claudia Bahamón se percató de que al llegar a cero y pedir a las celebridades que levantaran sus manos, la actriz Nina Caicedo no lo habría hecho, por lo que tuvo que decirle varias veces que acatara las reglas.

“Manos arriba, Nina. Últimamente me toca decirte varias veces y te quedas con la mano ahí (en el plato). Sí señorita, manos arriba y es manos arriba de inmediato. Debes escuchar y es inmediato las manos arriba”, afirmó Claudia.

Pese a que Claudia aseguró que ya había pasado este comportamiento de su parte en varias ocasiones, Nina Caicedo se mostró en desacuerdo con la presentadora y explicó la versión de los hechos desde su punto de vista.

Y es que, según palabras de Nina, lo único que estaba haciendo ella era retirar un trocito de carne que se había salido de una de sus empanadas para que no dañara la armonía de su plato ante los ojos del jurado de MasterChef Celebrity, y hasta manifestó que no la hiciera quedar como “una tramposa”.

“No, o sea, simplemente estaba yo… iba a recoger un pedacito de carne que, cuando se cayó la empanada, se salió. No me hagas quedar como una tramposa, porque no estoy haciendo trampa”, afirmó Nina Caicedo ante las cámaras de MasterChef Celebrity.