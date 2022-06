Netflix libera un adelanto de la segunda parte de Stranger Things 4

Stranger Things fue sin duda alguna una de las series más esperadas de este 2022 y una de las cuales continúa dejando con grandes expectativas a los usuarios quienes siguen de cerca la historia de Once y todos sus amigos.

Tal y como lo habían anunciado hace algunos meses, la primera parte de la última temporada de la exitosa serie se estrenó el pasado 27 de mayo. En aquella ocasión, antes de que llegara el día esperado, Netflix dio un inesperado adelanto al estrenar los ocho primeros minutos del capítulo uno de la cuarta temporada.

En aquel adelanto pudimos observar a algunos de los niños que eran sometidos a los experimentos del Dr Brener mientras él intenta evaluar a uno de ellos, haciéndole preguntas y anotando los resultados mientras el niño está conectado a una máquina, pero de repente las cosas comienzan a salirse de control y el niño, que tiene el número 10 en su brazo, comienza a revelar que algunos médicos y varios de los niños estaban siendo asesinados por Once.

Ahora, tras varios días de haberse estrenado esta primera parte, la gigante del streaming volvió a dar de qué hablar al liberar el primer adelanto de lo que verías en la segunda parte de esta intrigante serie.

A través de sus redes sociales oficiales, la plataforma reveló una especie de teaser en el que se puede ver a Once mirar fijamente al portal que conecta directamente al ‘Up Side Down’, lugar en el que actualmente se encuentra Vecna, anteriormente conocido como 01.

Allí se puede escuchar la voz de Vecna decirle a Once que gracias a ella había sido liberado y que no había forma de que lograra detenerlo, mientras de fondo se pueden observar diferentes escenas de los personajes principales enfrentándose a diversos acontecimientos.

“La historia continúa este 1 de julio y no estás list@ para todo lo que pasará. "Stranger Things 4 - Vol. 2", escribió Netflix junto al primer adelanto de esta segunda parte que se estrenará el próximo 1 de julio.

SI AÚN NO HAS VISTO STRANGER THINGS, AQUÍ TE CONTAMOS DE QUÉ SE TRATA

Ambientada en la década de los 80, la serie de televisión estadounidense creada por los hermanos Duffer y transmitida en Netflix inicia con la misteriosa desaparición de Will Byers. Hecho que destapa los extraños sucesos que ocurren alrededor de Hawkins a raíz de una serie de experimentos que realiza el gobierno en esta zona.

La primera temporada inicia en noviembre de 1983, cuando Will Byers es secuestrado por una criatura del ‘Up Side Down’ al mismo tiempo que en Hawkins aparece Once luego de escapar del laboratorio. La segunda temporada se establece un año más tarde, y en esta, Once descubre que aún hay más niños como ella. La tercera temporada se establece en verano de 1985, con la llegada de una nueva amenaza que azota la tranquilidad de Hawkins.

Luego de confirmar una cuarta temporada en febrero de 2022, Netflix anunció que esta se había renovado para una quinta y última temporada.

No dejes de leer: Joaquin Phoenix volverá a interpretar al Joker en la secuela “Locura de dos”