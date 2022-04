Netflix lanza nuevo trailer de la cuarta temporada de Stranger Things

La plataforma de streaming Netflix publicó por medio de sus redes sociales un nuevo tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things que se estrenará el próximo 27 de mayo y que se dividirá en dos partes, siendo esta última liberada el 1 de julio.

Esta nueva temporada nos situará en una nueva locación seis meses después de la batalla del centro comercial Starcourt de Hawkins en donde el grupo de amigos se separará por primera vez. Además de la complejidad del instituto, los jóvenes tendrán que enfrentarse a una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que plantea un nuevo misterio.

El tráiler, que tiene una duración de poco más de tres minutos, enseña diferentes locaciones, siendo una de estas la entrada al ‘Up Side Down’, seguido de una triste escena de Sadie hablando a la tumba de su hermano, quien murió en la batalla de Starcourt.

La joven da una introducción a lo que los espectadores verán en esta nueva entrega, siendo esta la que dará inicio al cierre de esta historia, pues junto con el anuncio de la cuarta temporada, Netflix dio a conocer que la quinta sería el fin de esta intrigante historia que ha atrapado a millones de usuarios.

En esta nueva entrega, Once tendrá que enfrentar un nuevo peligro, pero esta vez sin la ayuda de sus poderes sobrenaturales, los cuales tendrá que recuperar si quiere tener éxito, mientras que sus amigos se aventurarán en la oscuridad.

El tráiler que fue liberado hace pocas horas cuenta con más de 200.000 mil reproducciones y 46.000 mil ‘me gusta’ y 600 comentarios que manifiestan estar sorprendidos y emocionados.

“OMG!! LA NECESITO YAAAAA”, “Yo soy feliz por ver a Noah y Finn de nuevo”, “Ay Dios, ay Dios, ay Dios! Ya necesito que llegue mayo”, “alguien más tiene poderes !!!!”, “Ya esperamos años, 45 días no son nada”, “Al fin! No puedo creer que después de tanto tiempo ya esté aquí. gracias netflix”, " Me encanta ya se viene lo mejor”.

LA TEMPORADA MÁS COMPLICADA

Según palabras de Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, la cuarta temporada de Stranger Things ha sido una de las más complejas.

"Después de nueve guiones, más de ochocientas páginas y casi dos años de rodaje, miles de tomas de efectos visuales y una duración de casi el doble que cualquiera de las temporadas anteriores, Stranger Things 4 ha sido la temporada más complicada que hemos hecho, pero también la más gratificante", afirmaron Matt y Ross Duffer.

Recordemos que la popular serie de Netflix, ‘Stranger things’, lanzada en 2016 ha acumulado más de 65 premios y 175 nominaciones, incluyendo los Premios Emmy, los Globos de Oro y los Grammy.

