Nataly Umaña asombra en redes sociales con su nueva apariencia: ¡Parece otra!

La actriz ibaguereña Nataly Umaña, famosa por su participación en varias producciones nacionales, y su ingreso al reality show La casa de los famosos Colombia, compartió una noticia que asombró a sus seguidores.

En la noche del jueves 17 de octubre, la actriz subió algunas historias a su cuenta oficial de Instagram, en estas mostró que se hizo un cambio en su cabello, lo cual transformó su apariencia.

La nueva apariencia de Nataly Umaña

La actriz reveló en varios videos que, en el salón de belleza de El Rey De Las Extensiones, famoso por su trabajo con varias celebridades, se hizo un cambio de look para iluminar el color de su cabello e iluminar su rostro.

“Hola mi gente querida, mi gente bella, muchos de ustedes me preguntan en mis redes que tips, me consultan que me hago en mi cabello (…) Tengo extensiones punto a punto y vengo a donde el mejor, y ustedes saben que la calidad es preciosa”.

Añadió que cada dos meses es el tiempo límite para transformar su imagen y que estas extensiones le dan seguridad en ella misma. “Tengo que venir a mantenimiento”.

Luego describió los pasos a seguir, según la misma actriz el proceso es sencillo lo que debe hacer es asistir al salón para que le acomoden las extensiones con el objetivo de evitar daños o que su cabello se pueda enredar.

A lo largo de los videos se le ve contenta por el cambio que va a experimentar y muestra sin miedo a las críticas como se ve con su cabello al natural.

“El mantenimiento de las extensiones quedó perfecto, ya están listas para ponérmelas de nuevo (…) me tinturaron me hicieron la raíz, ahora vamos a ver el resultado”.

¿Cómo se ve Nataly Umaña con su nueva imagen?

Después de compartir todo el proceso, el mismo Rey De Las Extensiones fue el encargado de compartir un clip en el que se ve la transformación de la actriz.

En el clip se ve su cabello, largo, abundante y un tono más claro de lo usual lo cual realza sus facciones. No te pierdas el video en el que se revela su nueva imagen:

