Los memes que deja la eliminación de Carolina Gómez en MasterChef Celebrity

El nombre de la actriz Carolina Gómez se volvió tendencia rápidamente en redes sociales y buscadores de Internet luego de que se confirmara su eliminación en la cocina más importante del mundo, la de MasterChef Celebrity. Miles de televidentes manifestaron su tristeza, incluso con divertidas imágenes y memes.

Precisamente este sábado la actriz volvió a la competencia de cocina, pero lo hizo con delantal negro debido a su ausencia anterior.

"La tusa que me voy a pegar donde Carolina se me vaya no va a tener nombre", escribió un fanático de la actriz y de nuestra cocina.

Otra seguidora de la exitosa competencia culinaria manifestó: "qué lindo fue ver a Carolina en MasterChef Celebrity. Nos permitió conocerla más y ver lo bonita que es como persona, tan amorosa y alegre. Se le va a extrañar tanto".

"Esa mujer fue un amor desde que entró hasta que salió. Una reina y va a hacer mucha falta", aseguró una fanática más de Carolina Gómez en la cocina más importante del mundo.

Carolina Gómez, eliminada de MasterChef Celebrity

Carolina Gómez protagonizó una de las despedidas más difíciles hasta ahora en MasterChef Celebrity, muchos de sus compañeros no pudieron contener las lágrimas al escuchar la dura decisión del jurado.

"Qué felicidad que ninguno de los otros se haya tenido que ir", dijo Carolina Gómez con una hermosa sonrisa.

El chef Jorge Rausch le explicó a la caleña que "a veces la persona que se va eliminada se va por un error grande que comete, ese no fue tu caso. Fueron varias cositas que sumaron. (...) Para empezar tu plato era mucho más sencillo, tenía menos esfuerzo y dedicación que los otros".

