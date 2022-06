Melissa Cabrera se pondrá en los zapatos de Camila en Dejémonos de Vargas

La familia Vargas Restrepo se caracteriza por ser muy unida, divertida, y como cualquier otra, con discusiones que se pueden solucionar partiendo de una buena comunicación.

Para ellos no hay nada más importante que su hogar; sin embargo, no falta uno que otro colado como El costeño y Alejandra, los amigos de los esposos, quienes no harán más que estar pendientes de lo que pase en esta familia y hasta intentarán ser parte de ella.

Valentina (Margarita Muñoz) y Ramón (Pity Camacho) siempre han velado por el bienestar de su hijo quien; de hecho, con su nombre le hará homenaje a uno de los jugadores favoritos de Vargas. Agustín Julio creía tener el mundo a sus pies; sin embargo, la llegada de Camila cambiará todo del cielo a la tierra.

¿Quién es Camila Salazar?

Un día Ramón se despertó pensando que tenía toda su vida resuelta y que en ella no faltaba nada, pues contaba con el amor de su familia, de sus amigos, un trabajo estable y la oportunidad de disfrutar una de sus más grandes pasiones: el fútbol.

Sin embargo, hay un detalle del pasado del cual Ramón Vargas no se acuerda, aunque la misma vida se encargará de refrescarle la memoria, pues a la puerta de su casa llegará Camila Salazar, una joven caleña quien se presentará como su hija.

Camila es alegre, fanática del fútbol y de la salsa, es muy sincera, no tiene filtro para decir las cosas, y eso sí, bastante entregada como su papá, ama sinceramente y no tiene miedo de entregar su corazón.

A diferencia de Agustín Julio, Camila será el gran orgullo de Ramón, pues esta joven sí le gusta el fútbol, y más que verlo, le encantaría poder practicarlo.

Este divertido personaje será interpretado por Melissa Cabrera, una hermosa actriz que dejará suspirando a más de un televidente por su belleza y talento.

A través de sus redes sociales, podemos ver que a Melissa le encanta el deporte, viajar y los animales. Su cabello largo y lacio ha estado presente en varios años de su vida; de hecho, para este nuevo personaje le hizo algunas variaciones a su look al tinturar las puntas de fucsia.

Conéctate muy pronto con Dejémonos de Vargas, obvio es otra vaina, así que no se preocupen, porque disfrutarán, reirán y compartirán en familia con esta serie.

