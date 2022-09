Trailer de Matilda en Netflix desató furor en redes

La película de fantasía y comedia familiar Matilda, es uno de los hits más recodados que dejó el director estadounidense Danny DeVito en el año 1996 y que aún, sigue siendo una de las favoritas de millones de personas a nivel mundial.

Tanto fue su éxito, que la plataforma de streaming Netflix está trabajando en una nueva adaptación de esta, para sorprender a sus millones de suscriptores. Así lo anunció meses atrás cuando revelaron las fotografías de quienes serían las protagonistas: la maestra miel y Matilda, que esta vez, fueron reemplazadas por una maestra afrodescendiente y una joven con rasgos físicos muy similares al de la original.

Novedades del nuevo remake de Matilda

Sin embargo, esos no serán los únicos cambios que tendrá esta película en adapción, ya que como se puede evidenciar en la más reciente entrega de la plataforma, esta película e historia de colegio brillará por ser un musical, donde el canto y el baile de los estudiantes serán los protagonistas.

También se evidencian espacios y diálogos mucho más modernos a los de la película original. Todo esto, como era de esperarse, desató posturas divididas entre los fanáticos vieja escuela, que esperaban encontrarse con algo más fiel a la producción de hace décadas y entre quienes se mostraron emocionados, por los adelantos que ya apreciaron de la misma.

"Así no es la señorita miel", "díganme que la maestra miel no es esa que sale", "No hay como mi Matilda original", "La maestra Miel ya es La Señorita Nutella", "Ya quiero gritar de nuevo: ¡Bruce, Bruce, Bruce!", "Ese momento en el que decides ya no cancelar Netflix… lo hiciste de nuevo Netflix, lo hiciste de nuevo" y "La Matilda original es mi película favorita la puedo ver miles de veces y no me canso de verla", fueron algunos de los comentarios.