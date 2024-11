Jacques Toukhmanian reveló por qué usó su apodo ‘Jacko’ en MasterChef

Este martes 5 de noviembre las celebridades que están en riesgo en MasterChef Celebrity tendrán que enfrentarse a un nuevo reto de eliminación que definirá el nombre del participante que abandonará la competencia culinaria.

Sin embargo, momentos antes de iniciar con el reto, las celebridades abrieron su corazón ante los presentes y los televidentes, entre esos Jacques Toukhmanian, quien con la voz entrecortada reveló la razón por la que usó su apodo en vez de su nombre real en MasterChef.

Jacques Toukhmanian reveló por qué no usa su nombre real en MasterChef

Jacques Toukhmanian, conocido en el programa como Jacko, rompió el silencio y reveló un detalle muy personal sobre su decisión de usar su apodo en lugar de su nombre real en la competencia de MasterChef Celebrity.

Con la voz entrecortada, Jacko confesó que eligió presentarse bajo ese nombre porque representa un lado más cercano y auténtico de sí mismo. "Jacko me dicen en casa, y el hecho de que todos aquí me llamen así desde el principio ha sido una gran ayuda", expresó. Para él, el nombre “Jacko” es más que un simple apodo; es la manera en que sus amigos, su familia y las personas más cercanas lo llaman, un vínculo emocional que conecta con su esencia más profunda.

Jacques Toukhmanian aseguró que no necesita llegar a la final de MasterChef

“Yo aquí, de verdad, no necesito llegar a la final. Es lindo, pero ya me siento un gran ganador. He cocinado lo que he querido, ya le demostré a mi papá que puedo”, dijo con sinceridad, dejando entrever que su viaje en el programa va más allá de la competencia culinaria. Con cada plato, ha logrado una victoria personal, demostrando a quienes lo apoyan, y sobre todo a sí mismo, de lo que es capaz.

Este momento de vulnerabilidad tocó las fibras de sus compañeros y de la audiencia, quienes ven en Jacko a alguien que ha encontrado su propio camino y que, pase lo que pase en la competencia, se lleva consigo el orgullo de haber dado lo mejor.

