¿Vicky celosa de Dominica tras ayuda de Caterine en MasterChef Celebrity?

La humorista Vicky Berrío reaccionó luego de la ayuda que le brindó su amiga, la exatleta Caterine Ibargüen, a la periodista Dominica Duque en reto creativo en MasterChef Celebrity.

Los participantes se enfrentaron a un nuevo reto creativo en el que debían preparar un curry vegetariano con el mercado que les realizó la presentadora Claudia Bahamón.

Al momento de presentar sus preparaciones, la periodista se sintió muy insegura con su plato y le confesó a la deportista que sentía que se iba a desmayar, por lo que ella le ayudó a llevar sus cosas al atril.

Una vez llegaron allí, Dominica le pidió a Caterine que se quedara a su lado mientras los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina probaran su receta.

La deportista decidió quedarse para apoyarla y darle apoyo emocional en ese momento pese a que algunos compañeros no estaban muy de acuerdo.

“Lo esencial es invisible para los ojos”, fue como decidió llamar su plato, asegurando que sentía que sabía muy bien, pero el emplatado no fue el mejor.

La presentadora Claudia Bahamón la cuestionó sobre no empezar por los errores y decirlos antes los jurados sin ellos decirles absolutamente nada.

Caterine confesó que lo le beneficia a Dominica es que habla de más sin necesidad en lugar de esperar qué pueden opinar los jurados sobre sus platos.

Luego de la degustación, Dominica y Caterine regresaron a sus respectivas estaciones para luego ser el turno de Vicky Berrío.

Cuando la humorista iba pasando al frente le preguntó a Caterine con humor si no la iba a acompañar y a apoyar y ella le contestó que no, por lo que el chef Jorge Rausch y varios de sus compañeros le señalaron que estaba celosa.

Vicky indicó que no lo estaba y resaltó el corazón de la exatleta.

“Mentiras que no, jamás. No me dieron celos, me pareció antes muy bonita ella”, agregó.