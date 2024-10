Vicky Berrío sufre tremenda caída en MasterChef y recibe asistencia médica

La humorista Vicky Berrío sufrió una aparatosa caída en pleno reto por equipos en MasterChef Celebrity.

Los participantes estaban divididos en tres equipos distribuidos por la actriz Nina Caicedo, quien es la cocinera con más puntos acumulados hasta el momento.

Cada equipo debía presentarle una entrada, un plato fuerte y un postre a los jurados Jorge Rausch, Adria Marina y Nicolás de Zubiría.

Al momento de comenzar con la preparación del postre, Vicky Berrío tomó demasiado impulso y se termina tropezando, golpeándose en una de sus canillas y cayendo en una de las estaciones.

“Yo salgo corriendo y tran, y yo juepucha, se me hace esa herida y yo decía ‘niñas no paren’”, explicó la paisa.

Tras su caída la actriz Cony Camelo que es de su equipo llamar a los paramédicos para que me puedan auxiliarla.

Varios de sus compañeros van a ayudarla, pero ella y Cony Camelo les hace saber que no fue tan grave y que pueden seguir con sus respectivas preparaciones.

Cony Camelo y la periodista Dominica Duque, que también es del mismo equipo siguen cocinando, mientras un profesional atiende a Vicky Berrío, que además está contando con el apoyo de la presentadora Claudia Bahamón.

“¿Cómo cocino tranquila con Vicky en el piso? Cada que me acerco me regañan y entiende queremos ganar, pero mi instinto me dice como ve y abraza a Vicky y ella me dice ‘no’”, agregó Dominica.