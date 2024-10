Revelan resultados del reto anterior en equipos de MasterChef: Nina se disculpó

El pasado viernes 18 de octubre se llevó a cabo un reto en equipos en el que las celebridades de MasterChef tuvieron que llevar a cabo diversos platillos que posteriormente fueron degustados por el jurado conformado por Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Y es que las celebridades quedaron a la expectativa de saber quién había ganado esta primera parte del reto que definiría quiénes se llevan el temido delantal negro.

Antes de iniciar la segunda parte del reto de equipos que definirá qué celebridades tendrán que portar el temido delantal negro y quedará en reto de eliminación, nuestra querida presentado Claudia Bahamón reveló los puntajes que se llevó cada equipo.

Luego de esto y de que los participantes se mostraran ansiosos, Claudia les informó que los puntajes del reto en equipos son 5.1 para el equipo morado conformado por Caterine Ibargüen, Nina Caicedo y Dominica Duque. 8.1 para el equipo azul conformado por Jacko, Carolina Cuervo, Paola Rey y Cony Camelo y 8.5 es el equipo rojo para el equipo conformado por Juan Pablo Llano, Martina y Vicky Berrio.

Nina Caicedo pidió disculpas a los chefs profesionales por presentar un plato completamente crudo, ya que era su responsabilidad que el pescado quedara en perfectas condiciones para su consumo y no fue así.

“Yo expresé mis disculpas, yo fui la encargada del pescado, me quedó crudo y no tengo nada que decir. Metí el pescado al horno sin prenderlo y me quedó crudo, no me di cuenta y presenté eso”, expresó Nina ante los jurados, quienes bromearon con haber regresado el pez al agua, ya que estaba vivo.