Paola Rey rompe en llanto previo a reto de eliminación en MasterChef

Paola Rey, quien desde el primer día que inició en la competencia de MasterChef Celebrity le ha dedicado sus preparaciones a sus hijos, no pudo evitar romper en llanto previo al reto de eliminación que se llevó a cabo este martes 5 de noviembre.

La mujer habló de cómo ha sido su paso por la competencia y hasta confesó que en un principio pensó que no estaba a la altura de un programa como MasterChef Celebrity Colombia 2024.

Paola Rey no pudo evitar llorar en reto de eliminación de MasterChef Celebrity

Luego de que la presentadora Claudia Bahamón le preguntara sobre qué sentimiento la embargaba en estos momentos al ser una de las celebridades que se encontraba en riesgo de eliminación y que podría convertirse en la próxima en abandonar la cocina más famosa del mundo, Paola Rey no pudo evitar llorar.

Y es que, en medio de lágrimas, Rey aseguró que precisamente “estaba pensando como en todo el recorrido que he tenido y la verdad tenía mucho miedo, mucho susto, como que yo decía: ¿yo sí voy a ser capaz? Yo no estoy como a la atura de MasterChef”.

Además, confesó que en caso de que ella fuera la siguiente en salir de la competencia se iría con el corazón feliz ya que su experiencia en el programa había servido de ejemplo para sus hijos. “Si me llego a ir hoy, me iría con el corazón feliz de enseñarle a mis hijos que, si uno no sabe algo, hay que estudiar, hay que prepararse y que uno puede llegar lejos”, puntualizó.

Paola Rey reveló la verdadera razón por la que lloró en reto de eliminación de MasterChef

Aunque la actriz reconoció que le causaba nostalgia el pensar en todo lo que había vivido dentro de la competencia, aseguró que sus lágrimas en realidad eran de alegría y explicó el por qué.

“No es desde la tristeza, sino desde la alegría del proceso tan impresionante que he tenido. Sabemos que a la final solo va a ganar uno, pero nos vamos a disfrutar este proceso hasta donde tenga que ser”, afirmó.

¡SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.