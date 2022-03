MasterChef: Pamela no aguantó más y se molestó por la ayuda que dieron a Corozo

MasterChef Celebrity definitivamente se ha ganado el corazón de todos los televidentes, no solamente por lo encantador que ha sido ver a cada uno de los participantes avanzar en su proceso como cocineros, sino también, por las tensiones que se han desatado a lo largo de esta competencia.

En esta ocasión y en el reto de eliminación, los participantes tuvieron que preparar arroces para poder ganarse su lugar y quitarse el delantal negro, por lo cual, cada uno dio lo mejor de sí para salir con una receta perfecta que pudieran disfrutar los chef.

No obstante, las cosas se fueron complicando cuando se dio inicio a la prueba y Corozo empezó a recibir ayuda de sus compañeros, más exactamente de Ramíro, razón por la que Pamela se molestó y decidió darle su punto de vista frente a lo que estaba pasando.

“Que dicten toda una receta de pe a pa en un reto de eliminación, me parece muy triste no solamente por mí que, estoy compitiendo y que no me parece justo…Se supone que al que no le da para cocinar eso, es el que sale, entonces hazlo tú, defiéndete tú”, dijo en la entrevista.