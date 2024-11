MasterChef: Nina se convirtió en la primera del Top 10 en ser eliminada

Luego de varias semanas desde que se definió el Top 10 de MasterChef Celebrity, los participantes tuvieron que despedir a la actriz Nina Caicedo, quien no logró impresionar al jurado con su postre durante el reto de eliminación y tuvo que abandonar la competencia.

De esta manera, la actriz Nina Caicedo se convirtió en la primera del Top 10 de MasterChef Celebrity en ser eliminada.

Nina Caicedo, primera del Top 10 en ser eliminada de MasterChef Celebrity

Nina Caicedo presentó un postre que consistía en una torta con panacota de tamarindo, esencia de coco, crema mascarpone y culís de arándanos con romero, pero el exceso de la esencia le pasó factura y terminó dejándola fuera de la competencia.

Vale la pena destacar que Nina Caicedo y Caterine Ibargüen fueron las dos celebridades que tuvieron el peor plato durante el reto de eliminación, así lo consideró el jurado de MasterChef Celebrity, quienes recalcaron que ambas tuvieron exceso en el uso de la esencia de coco logrando un plato con aromas potentes y desagradables. Además, sus emplatados no fueron los mejores, en especial por el tipo de reto al que se estaban enfrentando.

Sin embargo, según comentaron los jurados, el plato de Caterine Ibargüen estaba en mejores condiciones que el de Nina Caicedo, razón por la cual la actriz se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity y la primera en dejar el Top 10. “La persona que sale de la cocina es Nina”, sentenció Nicolás de Zubiría.

La reacción de Nina al salir de MasterChef Celebrity

Vale la pena destacar que Nina Caicedo pensó que la eliminación en esta ocasión estaba entre Cony Camelo y ella, debido a que la actriz recibió varias críticas, además de terminar su emplatado en el atril, algo que los chefs consideraron de mal gusto. Sin embargo, no fue así.

Por otro lado, expresó que “me siento muy tranquila, creo que llegué hasta donde tenía que llegar y así lo siento y así siento que me llega el mensaje de Dios. Los quiero mucho, competí siempre con el más grande cariño, con la Nina verdadera. No me imaginé que llegaría hasta aquí. Estar en MasterChef es emocionante”.

