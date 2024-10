Estas son las celebridades que irán a reto de eliminación en MasterChef

Tras dos retos en equipo llenos de altibajos y emociones fuertes, las celebridades del ‘Top 10’ de MasterChef recibieron el puntaje definitivo que revelaba los nombres de las celebridades que subirían al balcón y las que debían enfrentarse al reto de eliminación.

Este será el primer reto de eliminación del ‘Top 10’, por lo que algunas celebridades se mostraron bastante tristes, ya que podrían ser los siguientes en salir de la competencia.

¿Cuáles son las celebridades que irán a reto de eliminación en MasterChef 2024?

De esta manera, luego de que los comensales degustaran todas las preparaciones de las celebridades, Claudia Bahamón reveló que los equipos con menor puntaje habían sido el equipo rojo y el equipo morado ya que sumando los puntajes anteriores, el equipo morado había quedado con 6.6 y el equipo rojo 7.9, mientras que el equipo ganador había obtenido 8.4

De esta manera, las celebridades que irán a reto de eliminación son Nina Caicedo, Caterine Ibargüen y Dominica Duque, quienes conformaban el equipo morado. Al igual que Juan Pablo Llano, Martina y Vicky Berrio, quienes conformaban el equipo rojo.

MasterChef: así reaccionaron las celebridades tras escuchar los resultados del reto

Momentos antes de que Claudia confirmara qué equipo sería el ganador y quiénes debían ir a reto de eliminación, Juan Pablo Llano no dudó en manifestar que ellos quedarían en riesgo. “Nos fuimos de negro. No nos fue aparentemente bien con esta prueba, tendríamos que haber sacado más de 8 y no fue así”, aseguró al escuchar su puntaje sin promediar.

Por su parte, Vicky se mostró desconcertada al comentar que “a mí me pareció muy rico todo, yo no sé la verdad qué les pudo haber molestado a ellos”, mientras que Martina quedó en shock.

Por su parte, Nina Caicedo, del equipo morado, no pudo evitar sentirse culpable. “Yo me siento pues muy mal, porque sé que el primer puntaje fue debido a mi preparación”, aseguró.

