MasterChef: La divertida respuesta de Tatán sobre la comida cruda de Maleja

En este capítulo de MasterChef pasa de todo, pero lo que nunca va a sobrar y para lo que siempre habrá tiempo es para la diversión.

No dejes de leer: MasterChef Celebrity: Así lograron, Tatán, Manuela, Isabella y Jair ser los primeros con pin de inmunidad

Es por eso que Claudia Bahamón no dudó en hacerle una pregunta muy seria a Tatán Mejía, sobre todo porque él quiso dar su opinión sobre lo que había pasado con el hígado de Tostao, cuña preparación quedó cruda en alguno de los platos de sus compañeros.

Ante esta situación y que Tatán quiso exponer su punto de vista, Claudia le preguntó, qué haría él si su esposa, la presentadora Maleja Restrepo le prepara un hígado y quedara crudo.

A esta pregunta y con cara de susto, el deportista no dudó en responder con certeza que se la comería toda.

Esto de inmediato hizo que más de uno no pudiera aguantar la risa, y demostrar que sin duda está muy enamorado de su esposa y que nunca le llevaría la contraria en nada.

Sin embargo, Claudia le contestó, que no, que la respuesta que debería dar es, te amo, pero está crudo y no me lo puedo comer. Pero Tatán Mejía prefirió quedarse con su versión y seguir asumiendo que sí se lo comería.

Te recomendamos: Durante el estreno de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón fue homenajeada

Este momento en el capítulo sin duda fue de gran diversión para todos y un buen comienzo para lo que venía, pues los dueños de los delantales negros debían asumir y cocinar para no ser de los primeros en irse de la competencia y quedarse con las ganas de conocer la cocina más importante del mundo.