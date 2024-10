Juan Pablo Llano rindió homenaje a su primo fallecido en MasterChef

Tras varios minutos de cocinar en el reto de eliminación que se llevó a cabo este miércoles 23 de octubre, las celebridades se dispusieron a presentar sus creaciones ante el jurado de MasterChef Celebrity.

El primero en pasar fue Juan Pablo, quien no solo destacó por su platillo, sino que además conmovió con la historia detrás de la inspiración que usó durante el día de hoy.

El plato que presentó el reconocido actor Juan Pablo Llano durante el reto de eliminación que definiría qué celebridad abandonará la competencia consistía en “una quinua negra cremosa y crujiente con una salsa cremosa de espinaca”.

Este plato fue bien calificado por el jurado de MasterChef Celebrity. Por el lado de Adria Marina, no dudó en asegurar que su quinua estaba en su punto de cocción. Mientras que lo primero que resalta Jorge Rausch es el color de la salsa, ya que le parece muy lindo. Entretanto, Nicolás de Zubiría únicamente se limita a preguntar cosas puntuales sobre la preparación.

Pese a que los comentarios por parte de los chefs calificadores no fueron muy claros para las celebridades y mucho menos para Juan Pablo, el actor logró conmover a los televidentes con la historia detrás de su preparación y el por qué se la dedicaba a uno de sus primos.

“Hoy invitaría a mi primo Luis que murió de 16 años y me heredó todo el Rock & Roll. Él era un joven en los 80’s, imagínate qué música había; puro Rock & Roll y dejó en mí como una marca muy rara, muy particular, porque siento que estoy muy ligado a él. A pesar de que no haya perdurado en mi vida, porque cuando yo tenía algo así como 5 o 6 años, él muere”, explicó Juan Pablo.