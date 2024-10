Jacko a Dominica sobre su plato: “estoy que le grito igual que a Franko”

Las celebridades del Top 10 de MasterChef Celebrity en riesgo tuvieron una segunda oportunidad de defender su lugar dentro de la competencia culinaria más importante del mundo por medio de un reto de salvación que fue anunciado de manera sorpresiva por el jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

En este reto, las celebridades tuvieron que enfrentarse en un reto en el que debían preparar postres basados en un color y una emoción. Sin embargo, Dominica Duque no habría entendido bien las instrucciones y entró en un fuerte colapso que la llevó a presentar un postre bastante abstracto.

El postre que Dominica Duque presentó en reto de salvación de MasterChef

La emoción y el color que le fueron asignadas a Dominica Duque de manera aleatoria fueron la tristeza y el azul, algo que muchos calificaron de complejo desde un principio debido a que no hay muchos alimentos con esa tonalidad.

Sin embargo, el jurado manifestó que, aunque no eran fanáticos de los colores artificiales, podían acudir a ellos siempre y cuando fueran necesarios, algo que Dominica Duque no entendió desde un principio y que la llevó a complicarse durante el reto.

Aun así, la joven logró llevar al atril un curioso postre bañado en una crema pastelera completamente derretida con una tonalidad azul que logró a punta de arándanos. Y para defenderla vendió la idea de que había sido completamente intencional para representar la emoción de la tristeza.

“Yo quise hacer un postre muy abstracto desbordando tristeza, porque esa fue la emoción que a mí me tocó. Consideré en algún momento hacer un postre muy pulido. Sin embargo, creo que no era acorde a la emoción”, explicó.

Jacko se habría disgustado con la explicación de Dominica sobre su postre ante los chefs

Al escuchar a su compañera defender su postre ante el jurado de MasterChef Celebrity, Jacko, quien se encontraba desde el balcón no dudó en manifestar que no creía que la decoración de su postre fuera realmente intencional y hasta aseguró querer gritarle igual que lo hizo con Franko en alguna ocasión. “Estoy que le grito igual que a Franko: ay, no hable mi*rda”, puntualizó.

Sin embargo, el actor confesó que finalmente entendía su frustración y su forma de defender el plato. “No bueno, pero yo la entiendo, cuando a uno no le sale lo que tiene pensado, pues se frustra y qué más da”.

