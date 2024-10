MasterChef: Ibargüen y Nina discuten en medio de reto decisivo

Durante el reto de equipos de este lunes 21 de octubre en MasterChef Celebrity Caterine Ibargüen y Nina Caicedo tuvieron una discusión a raíz de la falta de comunicación y el incumplimiento de órdenes que la exatleta estuvo dando como capitana.

Pues Nina Caicedo decidió seguir su intuición en pro del equipo, pero Caterine lo tomó como un gran desacierto que perjudicó el rendimiento en general.

La razón por la que Nina Caicedo y Caterine Ibargüen discutieron en reto de MasterChef

A los pocos minutos de iniciar el reto de equipos y de que Caterine Ibargüen asignara las funciones de sus integrantes, la exatleta y la actriz Nina Caicedo tuvieron una serie de encuentros verbales a raíz del incumplimiento de órdenes.

“Le estoy diciendo a Nina que por favor termine el Chimichurry, que no suelte una preparación para dedicarse a otra, porque hay veces que queremos hacer tanto que no hacemos nada. Yo necesito que cada una se dirija a una cosa, porque no vamos a llegar”, explicó Caterine ante las cámaras de MasterChef Celebrity.

Además de esto, aseguró que “lo que está jugando en contra del equipo es la organización, el dialogo. Me gustaría que la gente fuera eficiente”.

De hecho, en uno de los llamados de atención por parte de Ibargüen, Nina no dudó en responderle que no estuviera pendiente de lo que ella estaba haciendo y le pidió que “siga haciendo lo que está haciendo allá, mi amor”.

Nina Caicedo destacó el papel de líder de equipo de Caterine Ibargüen en MasterChef

Sin embargo, y pese a la pequeña discusión que tuvieron por la falta de órden durante el reto de equipos en MasterChef, Nina Caicedo destacó la labor de Caterine Ibargüen como líder. “A mí me gusta Caterine como capitana”, afirmó.

Nina también explicó la razón por la cual no quiso seguir las órdenes de la exatleta: “Caterine es acelerada y ella lo que me dice es que haga una cosa y luego haga la otra, pero yo no le hago caso, porque mientras la yuca está cocinándose yo puedo hacer otra cosa, entonces no me voy a quedar de manos cruzadas”.

