MasterChef: Caterine Ibargüen se salva de ir a eliminación y sube al balcón

Con su plato bautizado ‘Sin miedo al éxito’, Caterine Ibargüen logró cautivar al jurado de MasterChef Celebrity conformado por Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch y conservó su lugar en la competencia al quitarse el delantal negro.

Pues a su cargo estaba el realizar un postre que representara el sentimiento del miedo en donde el color negro fuera el gran protagonista.

MasterChef: ¿En qué consistía el postre con el que Ibargüen logró quitarse el delantal negro?

El desafío de Caterine no era sencillo: debía plasmar un sentimiento complejo en un postre, pero lo hizo de manera magistral con un bizcocho de chocolate que narraba su propia historia de lucha y triunfo. "Me tocó el miedo y lo abrazo", explicó Ibargüen al presentar su obra. "Si no hubiese tenido muchos miedos, no hubiese conseguido tantas glorias", agregó, refiriéndose a los elementos dorados que simbolizaban sus medallas y victorias.

La campeona dejó claro que el miedo no es un obstáculo, sino una motivación para alcanzar el éxito. “Las veces que más me he sentido identificada es con este plato. Todo lo que representa este plato es de una forma honesta, sencilla, es parte de mi historia”.

Además de esto, aprovechó para enviar un mensaje a todos los que estuvieran viendo este capítulo. “Quiero invitarlos a todos que con miedo también se puede. Para buscar el éxito, siempre hay que tener una pizquita de todo, y el miedo tiene que estar”.

Jurado de MasterChef Celebrity se emocionó con postre de Ibargüen

El jurado, compuesto por Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, no pudo evitar elogiar la profundidad del postre de Ibargüen.

Zubiría destacó cómo la atleta transformó el miedo en un "motor" para lograr algo hermoso y delicioso. “Me encanta la manera en cómo plasmaste tu postre, cogiste algo que es el miedo, algo que todo el mundo le teme, nadie lo quiere y tú lo volviste algo bonito, lo volviste un motor. Tu plato está muy bueno, hay textura, hay crocancia”, aseguró.

Por su parte, Adria elogió la capacidad de Caterine para transmitir su historia a través de la cocina; “es muy impresionante como uno va avanzando a lo largo de la vida, a lo largo de los retos y creo que eso lo estás comunicando claramente”, mientras que Rausch valoró la complejidad de las texturas, todas enmarcadas en un solo color, el negro.

“Es muy interesante, porque tenemos varias texturas muy distintas con el mismo color”, afirmó Jorge Rausch.

De esta manera, al lograr conectar la emoción con el color, los sabores y la historia, Ibargüen logró quitarse el delantal negro y unirse a las celebridades del balcón.

¡SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.