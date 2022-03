MasterChef: ¿florecerá un amor en medio de la competencia?

El programa más querido por todos los televidentes como lo es MasterChef Celebrity, siempre tiene algo preparado para sus participantes y esta noche no fue la excepción, pues cuando estaban en sus estaciones, los cocineros encontraron una maravillosa caja misteriosa.

Y mientras Claudia les preguntaba qué se imaginaban que había dentro de la caja, muchos sacaron divertidas conclusiones, pues por ejemplo, Manuela González indicó que sentía que podía haber un animal vivo.

Además añadió que ella prefería algo muy difícil de preparar, pero que no estuviera con vida.

Después de esto, Tostao también indicó que ya no sabía con qué lo podían sorprender, mientras que Carolina Gómez confesó que tanto ella como los demás cocineros se ponían un poco ansiosos cada vez que veían una caja pequeña encima de la estación.

Sin embargo, cuando ya cada uno dio su opinión y dejaron de reír, hubo un momento subido de tono en el programa cuando Claudia decidió preguntarle a Alexandra, más conocida como Patojita, que si ya conocía a Estiwar G y ella a manera de broma dijo que, aunque lo había visto en redes, no se imaginaba que fuera tan grande.

“Lo distinguía por ahí en las redes sociales, pero no me lo imaginaba tan grande… Es bien alto, mide por ahí 1.80 de estatura y el resto me lo imagino”, aseguró la comediante.