MasterChef: estos fueron los errores de Jair en el reto de eliminación

La competencia en la cocina más famosa de Colombia cada vez es más exigente y los participantes deben dar todo para mantenerse en la competencia. El jurado ha sido claro que hasta el más mínimo error puede causar la salida de MasterChef Celebrity.

Se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación donde Carolina Gómez, Aco, Ramiro Meneses, Carlos Báez, Tostato y Jair Moreno debían descrestar con un plato donde la crema de leche era la protagonista y subir al balcón junto a sus otros compañeros.

En este capítulo, Jair fue el eliminado tras cometer algunos errores en su postre. Luego que el jurado evaluará su preparación quedó claro que, aunque el sabor era exquisito, fue el concursante que más fallas presentó por lo que tuvo que decir adiós a la cocina de MasterChef.

El chef Jorge Rausch fue el primero en probar el plato de Jair. “El punto de dulce está perfecto, desafortunadamente no le cuajó… quizá fallaste en la cantidad de gelatina porque date cuenta que aquí se te desparramó un poco… Me hubiera gustado la galleta mejor triturada y la crema con el mascarpone la siento una gotita cortada, esa sería la mayor crítica que le tengo al postre. De sabor bien pero no cuajó”.

Jair coincidió con Rausch y manifestó que efectivamente la parte superior del postre “no estaba lo suficientemente condensada”.

Luego, Nicolás de Zubiria le recomendó nuevamente, para una nueva oportunidad, triturar mejor la galleta y batir menos el mascarpone.

“Por qué no trituró la galleta, le dije en la estación… la salsa está bien… cuidado con el mascarpone porque con cuando lo batimos mucho se tiende a separar y se siente bastante grasosito, sobre todo en los labios. Pero por sabor no es, rico sí está”, fueron las palabras del Chef sobre el plato de Jair.

Finalmente, Carpentier se unió a los halagos de sus compañeros sobre el sabor del postre y lo calificó como “delicioso”. Sin embargo, dijo que el mayor error fue que la crema de leche que era el elemento principal, no estaba tan presente en la preparación.

“…a mí me pasa sólo un pequeño detalle, te cuento que el postre está delicioso, es de tus mejores platos… le faltó que el elemento principal que es la crema le falta un poquito más de presencia, pilas porque cuando te pedimos que el elemento principal sea ese, que sea… nada más porque el resto muy bien”, dijo Carpentier.

Los compañeros despidieron con calurosos abrazos a Jair y manifestaron las cualidades de Jair como persona y cocinero. Tatán se bajó del balcón y le dio un gran abrazo, ocasionando algunas lágrimas en Jair.

“MasterChef definitivamente fue un viaje maravilloso”, dijo Jair tras su salida.

