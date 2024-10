MasterChef: Juan Pablo sorprende al revelar las veces que ha estado en eliminación

Este miércoles 23 de octubre las celebridades en riesgo se enfrentan a un nuevo reto de eliminación, el primero del ciclo del ‘Top 10’ de MasterChef, por lo que Claudia Bahamón quiso saber cuántas veces habían estado las celebridades que hoy estaba en riesgo en esta posición a lo largo de la competencia.

Sin embargo, fue la respuesta del actor Juan Pablo Llano la que se llevó toda la atención, tanto de celebridades como del jurado conformado por Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

Celebridades revelan cuántas veces han estado en reto de eliminación en MasterChef

Aunque son varias las celebridades que este miércoles se encuentran en riesgo de eliminación, solo tres revelaron cuántas veces habían estado en esta posición, entre ellos Martina, la peligrosa y Vicky Berrio.

Por el lado de Martina, la cantante confesó que no recordaba en cuántos retos de eliminación ha estado, pero aseguró que han sido los suficientes como para aprender. Mientras que Vicky aseguró que este podría ser el cuarto reto de eliminación en el que ha estado durante la competencia.

Juan Pablo Llano reveló en cuántos retos de eliminación ha estado en MasterChef

Por su parte, Juan Pablo Llano manifestó que este sería su tercer reto de eliminación, algo que sorprendió tanto a las celebridades presentes como a los chefs. Además, aseguró que lejos de estar nervioso se encontraba feliz. “Ha sido un proceso muy chévere, ha sido un proceso bonito. He aprendido mucho, me la he gozado, y he pasado por todas mis emociones".

Y es que, de todos los presentes, Juan Pablo fue quien se mostró más tranquilo, pese a que podía correr el riesgo de ser el próximo en abandonar la competencia y quedar por fuera del Top 5 de MasterChef Celebrity.

Recordemos que las celebridades en riesgo de eliminación el día de hoy son Martina, Vicky, Juan Pablo, Dominica y Nina Caicedo.

