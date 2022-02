MasterChef: El plato que los jueces no pudieron probar

El reto de hoy estuvo muy competitivo, porque es que los concursantes entendieron que el que mejor cocine será el merecedor del premio de MasterChef Celebrity.

Y es por eso, que, aunque los ingredientes debieron buscarlos en una despensa donde todo estaba a oscuras, todos dieron los mejor de ellos para darle a los jueces un plato de altura.

Sin embargo, algo pasó. Cuando a los chefs le llegaron los platos, hubo uno que no se atrevieron a probar, primero por la combinación, y es que a Carlos Báez y a Jair Romero debieron hacer un plato con unos ingredientes especiales y algo particulares, como el hígado y la piña.

Es por eso que el resultado, apenas llegó a la mesa, y quiso ser degustado por el chef, Nicolás De Zubiria, este se mostró con una cara de que no podía probarlo, y devolvió lo que había consumido del plato.

De inmediato el chef Jorge Raush le preguntó si no se iba atrever a probarlo, y le dijo que no, y su razón es que la combinación de la fruta con esa carne no tendría un buen resultado. Esto se hizo chiste, pero también preocupó sobre la posibilidad de que Jair y Carlos fueran merecedores del delantal negro, y así pasó.

Lo cierto es que en este programa el merecedor de los pines de inmunidad y los premios siempre serán aquellos que logren destacarse y hacer grandes platos con los ingredientes que les toquen. ¿Quiénes lo harán mejor y ganará esta competencia?

