MasterChef: Dominica reveló si sentía presión por parte de sus compañeros

Momentos antes de que iniciara el reto de eliminación de este miércoles 23 de octubre, el cual definirá la salida de la primera celebridad que conforma el ‘Top 10’ de MasterChef Celebrity, Dominica Duque reveló si sentía presión por parte de sus compañeros, luego de que Claudia Bahamón indagara al respecto.

Y es que, con la eliminación de una celebridad en juego, las emociones están a flor de piel. Los nervios y las estrategias se entrelazan mientras cada participante lucha por asegurar su lugar en la competencia.

Dominica Duque confesó si siente presión por parte de sus compañeros en MasterChef

Luego de que nuestra querida presentadora Claudia Bahamón le preguntara a Dominica si a lo largo de la competencia ha sentido cierta presión psicológica por parte de las otras celebridades, la joven periodista se sinceró al respecto.

“Dominica, ¿has sentido presión psicológica por parte del grupo hacia ti?”, preguntó Claudia Bahamón. A lo que Vicky se adelanta y en tono de broma le advierte a la joven periodista que tenga “cuidado con lo que responde”.

Ante esto, Duque aseguró que “yo no creo que me quieran sacar, creo que de repente no creen mucho en mí”, algo que Jacko no dudó en confirmar al manifestar ante las cámaras de MasterChef Celebrity que “aquí lo fundamental es cómo se ve ella. Ella siempre está dudosa, ella no sabe qué hacer, ella no sabe por dónde abordar”.

Las celebridades se preparan para un nuevo reto de eliminación: ¿Quiénes están en riesgo?

Este miércoles se definirá qué celebridad del ‘Top 10’ será la primera en abandonar la competencia de MasterChef Celebrity, y Claudia Bahamón no dudó en hacer énfasis en lo difícil que estará esta decisión para el jurado.

“Es que saber que hoy, para Martina o para Vicky, para Juanpa o para Dominica, o para Nina puede ser la última vez que estén en esta cocina se siente duro. Para uno de ustedes es la última vez que cocina en MasterChef”, aseguró Claudia.

