MasterChef: Dominica confiesa que siente el ambiente tenso tras eliminación

El pasado miércoles 23 de octubre las celebridades en riesgo se enfrentaron al primer reto de eliminación realizado en MasterChef Celebrity desde que se definió quiénes conformarían el ‘Top 10’. Sin embargo, el resultado final tomó a todos por sorpresa, pues todos conservaron su lugar en la competencia.

Y aunque esta fue una noticia que la mayoría tomó con gran alegría, hubo quienes demostraron su indignación ante las cámaras de MasterChef.

Dominica Duque confiesa que el ambiente en MasterChef está tenso tras reto de eliminación

Ahora, como es costumbre, las celebridades inician un nuevo ciclo en el que ninguno porta el delantal negro y aunque los ánimos suelen estar por el suelo tras la eliminación de uno de sus compañeros, el hecho de que nadie saliera a la competencia cambio este sentimiento.

Pues al ingresar una vez más a la cocina de MasterChef Celebrity para llevar a cabo un nuevo reto de la caja misteriosa, Dominica Duque, quien se salvó de ser eliminada, se percató de que el ambiente en la competencia estaba “tenso”.

La joven periodista confesó que no sabía si la actitud de sus compañeros era algo personal en su contra, pero que, aun así, la alegría con la que suelen iniciar cada ciclo está completamente ausente. “El ambiente está nuevamente tenso, puede que no sea personal, no sé”, manifestó Dominica.

MasterChef: ¿Qué celebridades estaban en riesgo y se salvaron de ser eliminadas junto a Dominica?

Junto a Dominica Duque se encontraban otras cuatro celebridades en riesgo de eliminación, siendo estas el reconocido actor Juan Pablo Llano, la cantante Martina, la peligrosa, la comediante Vicky Berrio y la actriz Nina Caicedo.

Todos ellos lograron conservar su lugar dentro de la competencia luego de presentar al jurado de MasterChef Celebrity preparaciones dignas de un reto de eliminación. Algo que sin duda alguna no habría gustado a los participantes que ya se encontraban en el balcón y con su lugar asegurado para un nuevo ciclo.

