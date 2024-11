Dominica Duque reveló su plan para avanzar en MasterChef Celebrity

Luego de que lograr quedar dentro del Top 9 de MasterChef Celebrity, Dominica Duque reveló ante el jurado y los presentes cuál es su plan para avanzar en la competencia culinaria hasta llegar a la anhelada final.

La periodista se mostró segura con sus palabras y hasta ocasionó una reacción colectiva en sus compañeros de asombro.

Momentos antes de que se revelara las reglas del reto individual de este jueves 7 de noviembre en MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón le preguntó a Dominica Duque qué iba a hacer en esta ocasión para evitar ganarse un delantal negro y quedar en riesgo de eliminación.

Ante esto, la joven periodista confesó, con un tono de seguridad, que esperaba continuar con el plan que le había funcionado hasta el momento, el cual consistía en seguir creyendo en ella y actuar de manera calmada para evitar caer en errores que la pusieran en peligro de salir de la competencia. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que con esto iba a arrasar con todos sus compañeros.

“Clau, seguir con el plan que me ha estado funcionando. Así como Rausch dice que la definición de locura es cuando uno repite y repite algo que no le ha funcionado, en este caso, lo que me ha funcionado que es: tener un plan, estar tranquila, confiar y llevármelos por delante a todos”, afirmó Duque.