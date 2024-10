Cony y Dominica tras ganarles al equipo azul en MasterChef: “no hay que subestimar”

La actriz Cony Camelo y la periodista Dominica Duque reaccionaron luego de ganarles al equipo azul en MasterChef Celebrity.

Los participantes se enfrentaron a un nuevo reto por equipos, los cuales fueron conformados por la actriz Nina Caicedo, quien es la cocinera que más puntos tiene acumulados hasta el momento.

Cony Camelo y Dominica Duque quedaron en el equipo morado junto a la humorista Vicky Berrío, cuyo equipo para muchos era el más débil.

El equipo verde estaba conformado por Nina Caicedo, Carolina Cuervo, Martina La Peligrosa y Jacques Toukhmanian, conocido como Jacko.

El equipo azul quedó conformado por Juan Pablo Llano, Paola Rey y Caterine Ibargüen.

Los tres equipos debían presentarles a los chefs Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría una entrada, un plato fuerte y un postre.

Los ganadores fueron los del equipo verde tras haber tenido dos de los mejores platos, seguidos por el equipo morado que obtuvo el mejor plato fuerte y finalmente el equipo azul que estuvo bien en todos, pero no sobresalieron con ninguno.

Tras haber quedado el equipo morado de segundo, sus integrantes, en especial Cony Camelo y Dominica Duque, que son, para muchos, las que menos cocinan, celebraron y detallaron que no “hay enemigo pequeño”.

“Los grupos no pensaban que fuéramos a quedar de segundos. No hay enemigo, personaje pequeño, no hay nada pequeño, No hay que subestimar a nadie”, expresaron.