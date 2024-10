MasterChef: Cony opina sobre la tranquilidad de Dominica en eliminación

Durante el reto de eliminación que se llevó a cabo este miércoles 23 de octubre en MasterChef Celebrity, Cony Camelo se percató de la tranquilidad con la que Dominica Duque manejó la situación.

Además, se refirió a la constante ayuda que la joven periodista suele pedirle al jurado de MasterChef Celebrity cuando estos visitan las estaciones de las celebridades que se encuentra cocinando.

Cony Camelo opina sobre la actitud de Dominica en MasterChef Celebrity

Durante la competencia, Dominica Duque se acercó una vez más a la chef Adria para pedirle consejos sobre su plato, lo que provocó una reacción de Cony Camelo. La actriz no dudó en expresar su punto de vista ante las cámaras, asegurando que Dominica tenía una particularidad: siempre pedía ayuda.

Según Cony, este hábito podría ser una de las razones por las cuales los demás sentían el deseo de apoyarla. "Dominica es una mujer que pide ayuda todo el tiempo, y creo que eso genera también que la gente la quiera ayudar", afirmó Camelo.

Cony Camelo se refiere a la tranquilidad de Dominica en el reto de eliminación de MasterChef

Pero no fue solo la constante búsqueda de orientación lo que destacó Cony, sino también la tranquilidad con la que Dominica enfrentó el reto de eliminación. Mientras otros competidores se veían afectados por la presión, Duque parecía tomarse el tiempo para reflexionar sobre sus decisiones, lo que generó sorpresa en la actriz.

"Yo no sé a Dominica cómo es que le alcanza el tiempo, porque yo a veces veo que ella se para a pensar. Ya quisiera yo tener la tranquilidad de pararme a pensar", comentó con asombro.

Cony Camelo, acostumbrada a la adrenalina de la competencia, quedó impresionada con la forma en que Dominica maneja los retos más complejos, un rasgo que sin duda ha captado la atención tanto del público como del jurado.

Además, también se refirió a la visita de Rausch, quien no debía estar en su estación ya que había tenido ayuda de Adria anteriormente. “Rausch que no debía estar en su estación, allá llegó a ayudarle y le dijo: no, ese puré se le dañó, esto no sirve”, puntualizó.

En cuanto a la ayuda recibida por parte de Claudia manifestó que “Claudia prácticamente le terminó sirviendo la salsa, buscando el colador chino. Es más, hoy Claudia corrió”.

