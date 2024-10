Cony tras victoria en MasterChef: “te mentiría si te digo que me siento mal”

El pasado lunes 21 de octubre las celebridades de MasterChef Celebrity se enfrentaron a la segunda parte del reto en equipos para definir quiénes quedarían en riesgo de eliminación y quienes subirían al balcón.

El resultado sin duda alguna generó todo tipo de reacciones tanto en los participantes, como en los televidentes, ya que fue el equipo de Cony Camelo quien logró subir al balcón y salvarla a ella de ir a reto de eliminación, pese a su ausencia.

Cony Camelo reveló cómo se siente tras ganar reto de MasterChef Celebrity

Luego de que se diera a conocer que las celebridades que se salvaban de ir a reto de eliminación serían Carolina Cuervo, Jacko, Paola Rey y Cony Camelo, Claudia Bahamón quiso preguntarle a esta última cómo se sentía tras esta inesperada victoria que llegó luego de una larga incapacidad por problemas de salud.

“Hay un sentimiento distinto después de haber estado incapacitada, de haber estado enferma, de repente la suerte te acompañó y llegaste a trabajar en equipo, te ganaste minutos acumulados gracias a tu equipo, porque además tú lo elegiste. Y ahora ganas, y vas al balcón”, manifestó Claudia Bahamón.

Ante esto, Cony aseguró que “te mentiría si te digo que me siento mal por mis compañeros”, asegurando así que no sentía ni un poco de remordimiento por haber subido al balcón pese a que no estuvo en retos anteriores tal y como si lo hicieron quienes ahora deberán ir a reto de salvación.

Cony Camelo reveló la razón de su ausencia en MasterChef Celebrity

Además de esto, la joven actriz se sinceró sobre el motivo de su ausencia durante varios días en MasterChef. Pues según dio a entender, había sometido su cuerpo a un estrés innecesario que logró un colapso que terminó impidiendo su participación en la competencia durante varios días.

“Y también siento que la enfermedad me cambió como cierta actitud; estaba poniendo a mi cuerpo en unas circunstancias demasiado exigentes, entonces cuando el cuerpo dijo: no, pues siga usted solita, sin cuerpo, a ver si puede. Entonces siento que eso también me hizo como recapitular cosas y cogerla con más calma y la mente tranquila también es un punto muy a favor”, puntualizó.

