MasterChef: Cony reaccionó a los comentarios tras quitarse el delantal negro

Tras pasar varios retos ausentes debido a problemas de salud, Cony Camelo retomó su participación en la competencia culinaria más famosa del mundo, MasterChef Celebrity, en donde, pese a ingresar con la penalidad de un delantal negro, logró salir victoriosa.

Y es que, durante los dos últimos retos en equipo, la mujer logró reunir junto a Jacko, Paola Rey y Carolina Cuervo los suficientes puntos para quedar libre de riesgos.

MasterChef: Cony Camelo logró quitarse el delantal negro y se salvó de ir a eliminación

Con la preparación de 90 canapés de tres sabores diferentes, el equipo azul logró conquistar el paladar de los comensales, quienes destacaron que el sabor de las empanadas estaba delicioso, además de los sabores en general.

Y es que luego de dar el resultado que dejó como ganadores a las cuatro celebridades, la misma Claudia se mostró sorprendida. “De este lado, decirle a Paola que 7 minutos y a Cony que 0 minutos se convirtieron en un triunfo es de locos. O sea, esto es como de no creer”, aseguró.

Por su parte, las celebridades que van directo a reto de eliminación coincidieron en que les parecía injusto que Cony lograra subir al balcón cuando había pasado diversos días lejos de la competencia a causa de problemas de salud.

Así reaccionó Cony a los comentarios de sus compañeros de MasterChef tras su victoria

Cony Camelo, quien celebró junto a su equipo esta inesperada victoria, no dudó en reaccionar a los comentarios de sus compañeros frente al resultado obtenido durante los últimos dos retos que le daban paso directo hacia el balcón.

La mujer aseguró que, aunque era consciente de que su victoria parecía no ser justa ante los ojos de terceros, no dejaba de sentirse feliz. “No es justo, pero la vida no es justa. No me lo puedo creer, estoy muy feliz”, puntualizó con una gran sonrisa en su rostro.

