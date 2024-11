Cony se lleva delantal negro por un error básico en MasterChef

Cony Camelo presentó ante el jurado de MasterChef Celebrity un calentado criollo con huevos rotos, algo completamente imperdonable para los chefs profesionales y que ocasionó que fuera merecedora del primer delantal negro de este nuevo ciclo.

Y es que este detalle, lejos de sorprender, desencadenó una serie de críticas contundentes por parte de los chefs, quienes no dudaron en expresar su decepción.

MasterChef: La opinión de los chefs frente al calentado de Cony durante la degustación

Al acercarse al atril, el chef Nicolás de Zubiría no tardó en cuestionar la decisión de Cony de romper la yema del huevo, apuntando a un error básico de presentación. Según explicó, la ausencia de contraste en el plato hacía que todos los elementos parecieran “perdidos” y que, en términos de estética, el emplatado no estuviera a la altura de la competencia.

Y es que, a juicio del jurado, al romper la yema de un huevo “caes en un error, me parece, de presentación. Porque ya es una cosa elemental”. Además, resaltó que su emplatado no era el mejor y explicó el por qué: “ahora, viendo el plato en cuanto a la paleta de colores de tu arroz, tanto en la paleta de colores de tu sofrito, entonces se pierde toda la comida y no generas ningún contraste”.

Pero la tensión no terminó ahí. Adria Marina, también parte del jurado, fue aún más directa y calificó el plato de Cony como “muy básico”, destacando que el error no solo estaba en el emplatado, sino también en la elección misma del platillo.

Finalmente, Jorge Rausch no se contuvo y lanzó una crítica que hizo eco entre todos los presentes. “No me rompa los huevos”, le dijo con una mezcla de humor y severidad. Para el chef, el hecho de que Cony llevara un huevo roto al atril era una muestra de falta de técnica, algo que en MasterChef no es tolerado. “No puede traer huevos rotos al atril, no estoy molestando”, afirmó Rausch.

Jurado de MasterChef calificaron de “inferior” el plato de Cony Camelo y el da delantal negro

De esta manera, al momento de la deliberación, los tres jurados llegaron a la conclusión de que Cony Camelo era merecedora del delantal negro.

"Cocineros, de verdad que se comió rico, bien jugado. Un reto interesante, sobre todo con muy buena sazón. Dicho eso, hubo un plato que fue inferior a todos los demás, y ese es el plato de Cony”, concluyó Rausch, dejando claro que el calentado criollo de Cony no alcanzó las expectativas.

Con este inesperado giro, Cony Camelo fue marcada con el primer delantal negro de esta fase, recordándonos que en MasterChef Celebrity, cada detalle cuenta y los errores no se perdonan fácilmente.

