Cony Camelo cuestiona una vez más a Juan Pablo Lano en MasterChef

Durante el reto individual de este jueves 7 de noviembre en MasterChef Celebrity Colombia, las celebridades tuvieron que inspirar sus preparaciones en diversos dichos que les fueron asignados de manera aleatoria.

Al llegar el turno de la degustación, Juan Pablo Llano presentó su plato inspirado en el refrán “que comes que adivinas” el cual logró plasmar en un delicioso ajiaco que gustó a los chefs. Sin embargo, para la actriz Cony Camelo su preparación no era lo que vendió ante el jurado.

Cony Camelo cuestiona una vez más a Juan Pablo Llano en MasterChef Celebrity

Juan Pablo explicó a los chefs que basado en el dicho que le había correspondido quiso plasmar en su preparación algo que evocara al sabor de un ajiaco sin presentar el plato tradicional, sino algo de una manera completamente diferente e innovadora. “¿Por qué lo ligo al qué comes que adivinas? Porque cuando prueben esa crema que está debajo del rollito y todo en conjunto les va a saber a ajiaco”, explicó el actor.

Sin embargo, pese a su explicación, Cony Camelo manifestó ante las cámaras de MasterChef Celebrity que su platillo no era un ajiaco, como el actor lo presentó ante los chefs. “No, chino, eso no es un ajiaco. Un ajiaco no se hace así”, aseguró Cony en medio de risas.

Chefs elogiaron plato de Juan Pablo Llano en MasterChef Celebrity

Jorge Rausch, siempre fiel a su estilo exigente, admitió que las reinterpretaciones de ajiaco no siempre resultan bien, pero destacó que, en este caso, la preparación de Juan Pablo era “muy deliciosa”.

Nicolás de Zubiría fue más allá y elogió el enfoque técnico del actor, destacando que, aunque no era un ajiaco como tal, su platillo lograba evocar el sabor característico de este, cumpliendo así con el objetivo del reto.

“Me gusta como abordaste el reto, entendiste que lo podías jugar y tienes un plato técnicamente poderoso en donde tienes muchos elementos que funcionan y que sin duda alguna sí lo lleva a uno pa’ un ajiaco”, afirmó Nicolás de Zubiría.

Adria, en cambio, fue sincera al confesar que no le sabía a ajiaco, pero aun así valoró la delicia del plato.

