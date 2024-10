Cony Camelo es elogiada por los chefs en MasterChef Celebrity

La actriz Cony Camelo fue elogiada por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina en MasterChef Celebrity luego de haber hecho una gran receta.

En el más reciente reto creativo, los participantes debían preparar un curry con un mercado realizado por la presentadora Claudia Bahamón, donde debían utilizar todos los ingredientes.

La actriz hizo una gran preparación, pero quedó sin puntos luego de no haber incluido uno de los productos.

Tras la situación, la presentadora Claudia Bahamón cuestionó a Cony Camelo sobre cuál era su estrategia para lograr puntos.

Cony Camelo detalló que planea no cometer errores, pues consideraba que preparó el mejor curry y por ese pequeño error se quedó sin nada.

Los tres jurados le confesaron que fue el mejor curry de todos, pero que como bien se ha resaltado deben cumplir con las reglas de las pruebas y por eso quedó descalificada.

La presentadora Claudia Bahamón intentó levantarle el ánimo detallándole que lo viera como incentivo de que cocinó muy bien.

“Es verdad, siempre estoy en la media y haber sido el mejor digo como ‘bueno, no fue, me quedé sin puntos, pero por fin tuve un mejor plato que todos mis compañeros, entre los 10 tuve el mejor curry y eso aunque no se represente en puntos ese mérito no se lo quitan a uno”, dijo.