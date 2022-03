MasterChef: con el mejor postre, Carlos Báez subió de inmediato al balcón

Carlos Báez junto a Ramiro Meneses, Carolina Gómez, Jair Romero, Aco y Tostao se encontraba en medio de un nuevo reto de eliminación, donde impresionó a todos por el avance que ha tenido a la hora de cocinar.

Carlos quien forma parte del grupo autodenominado los “analfabetas del sabor”, cada vez sorprende más con su creatividad en la cocina más famosa del mundo ‘MasterChef Celebrity’.

En esta oportunidad, el reto de eliminación consistía en preparar un exquisito plato donde la crema de leche fuera la protagonista, podía ser dulce o salado. Conociendo esto, Carlos se fue por el lado de un postre al que llamó: ‘No es por ser lambón, pero quiero mucho a mis chefs’.

Chris Carpentier tuvo el honor dar el primer corte al postre y quiso jugarle una broma a Carlos al decir “se ve muy bien y sabe (hace gestos de desagrado) y luego sonríe” además le da a probar a Carlos de su propio postre.

El chef además confesó que en los inicios de esta temporada no le tenía “fe” a Carlos pero que ha mejorado bastante. “Llegaste muy tímido y mira lo que estás haciendo, vamos a trabajar la presentación”, agregó.

Por su parte, Jorge Rausch fue muy breve a la hora de describir el plato, pero enfático al decir que era el mejor postre de la competencia, hasta ahora. Dejando atónitos a todos los compañeros.

Finalmente, Nicolás de Zubiria fue el último en saborear el postre y su primera palabra fue “espectacular… todo de este postre me gusta”. El chef propuso a los otros integrantes del jurado que lo enviarán de una vez para el balcón pues no había discusión que Carlos se había lucido en esta oportunidad y aún no era su momento de despedirse se la cocina.

Es la primera vez, en esta versión de MasterChef Celebrity, que un participante sube de inmediato al balcón. Carlos emocionado, rápidamente se quitó el delantal negro y corrió al lado de los compañeros que miraban sorprendidos lo que había sucedido.

Al finalizar, el eliminado fue Jair y se demostró que la competencia cada vez es más exigente. No te pierdas los capítulos de MasterChef Celebrity 2022 de lunes a viernes, a las 8:00 pm solo por el Canal RCN, nada nos detiene.

