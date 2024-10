Claudia Bahamón se defiende de quienes creen que es maldadosa en MasterChef

La presentadora Claudia Bahamón se defendió de quienes creen que ella les hace maldades a los participantes en MasterChef Celebrity.

Tras un nuevo reto por equipos, la presentadora señaló que iban a tener una prueba muy bonita para hacer luego de que así calificaran el reto anterior, donde ella fue la encargada de mercarles.

Debido a su comentario, el actor Jacques Toukhmanian, conocido como Jacko, le pidió que ojalá ella no tuviera que volver a mercar por ellos y esta reaccionó con humor diciendo: “saquen a Jacko”.

La exatleta Caterine Ibargüen se cuestionó opinando que ella no entiende como la presentadora asegura que no quiso hacerles el mercado con maldad e incluye un tomate de árbol en los productos cuando es uno de los ingredientes que poco le gustan al chef Nicolás de Zubiría.

La actriz y cantante Martina La Peligrosa también la interrogó sobre cómo podía decir eso si les incluyó no solo tomate de árbol, sino uchuvas y un bocadillo para una preparación de un curry.

La presentadora resaltó que ella quería que en efecto el plato fuera vegetariano, algo que la actriz Cony Camelo aplaudió, pues ella logró hacer el mejor curry de todos, aunque incumplió una regla de no incluir todos los ingredientes y por ello quedó descalificada y no obtuvo ningún punto.

“Yo sí creo que nos echó una que otra maldad, ay Clau no. Esa cara de angelito a mí no me engaña, yo también tengo cara de angelito y a veces no lo soy tanto”, agregó Dominica Duque.