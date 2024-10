Claudia Bahamón se entera quién habla mal de ella en MasterChef Celebrity

La presentadora Claudia Bahamón sorprendió a los participantes en MasterChef Celebrity tras cuestionarlos sobre qué opinaban a cerca de ella.

Muchos de los cocineros detallaron que les inquietó la pregunta, pero resaltaron lo bien que les cae la presentadora.

“Tú me caes muy bien, fuiste de las primeras personas que me abrió las puertas de tu casa cuando estuve en Los Ángeles viviendo. Coincidimos en una fiesta y desde ese día ella fue muy generosa, me diste de comer, me presentaste amigos, fue maravilloso. Me enseñó cosas de una ciudad nueva, a la que yo estaba llegando. Yo sí te quiero de corazón”, confesó la actriz Carolina Cuervo.