MasterChef: los chefs le hicieron un llamado de atención a los cocineros

En el reciente reto por equipos de este jueves, los cocineros debieron presentar una receta colombo-italiana, que mezclara las técnicas del país europeo con ingredientes colombianos.

Las condiciones del mismo fueron muy claras: cada equipo debía hacer tres preparaciones para los chef's: tres entradas, tres platos fuertes y tres postres y bebidas. Todas, con tres unidades para cada chef, las cuales debieron ser presentados en tres tandas: entrada en los primeros 15 minutos, plato fuerte a los 45 minutos y postre y bebida a los 60 minutos.

Pese a las indicaciones dadas por los jueces, la mayoría de equipos no tuvo claro que debían ser tres platos independientes en cada una de las preparaciones, para que de esa manera pudieran ser juzgados en sabor, textura, técnica, cocción y emplatado.

Tras la decepción que se llevó el jurado con gran parte de los equipos, comenzaron el capítulo de este jueves haciendo un llamado de atención para los celebritys, que parecieron no escuchar las instrucciones y que a palabras del jurado, bajaron el nivel de sus preparaciones.

En MasterChef es importantísimo prestar atención...su capacidad es mucho más amplia que lo que presentaron y no por capacidades sino por no oir...desde el primer capítulo, la primera recomendación que damos siempre es que hay que escuchar, porque no se trata de cocinar, se trata con cumplir con las reglas de los retos