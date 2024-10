Vicky Berrío llora en reto en MasterChef Celebrity: “qué pereza”

La humorista Vicky Berrío intentó contener el llanto en MasterChef Celebrity luego de que no lograra convencer a los jurados con su plato en el más reciente reto creativo.

¿Por qué lloró Vicky Berrío en MasterChef Celebrity?

Los participantes debían hacer una preparación de un curry vegetariano luego de que la presentadora Claudia Bahamón fuera la encargada de hacerles el mercado.

Una vez fue el turno de Vicky Berrío de pasar al atril y presentar su plato confesó lo insegura que se sentía con su receta.

“Curry-endo con Claudia”, fue como decidió su plato, el cual no obtuvo los mejores comentarios de los jurados.

La comediante detalló que ella le agregó todos los ingredientes que exigía el reto, pero los chefs le señalaron que le faltó que lo sazonara mejor.

Según le explicaron estaban muy bien condimentado, pero le faltó sazonarlo correctamente.

Dichas apreciaciones provocaron una emotiva reacción en la paisa, destacando que no quería llorar.

“Tienen razón, no siento creatividad en mi plato, pero no voy a llorar, sino que uno es como qué pereza, por dónde le hago entonces. Se me fue pa’l carajo el sabor, me va a tocar que me lo fíen, yo no sé qué lo hice”, agregó.

Destacó que ha estado muy juiciosa estudiando, anotando y practicando, por lo que no entiende qué es lo que le está faltando para presentar un buen plato y no sabe qué más puede hacer para lograr.

“Intento no llorar mucho, me hago la fuerte, respiro y no hablo porque si hablo sé que voy a llorar”, añadió Vicky, que no pudo contener algunas lágrimas.

¿Qué consejo le da Adria Marina a Vicky Berrío tras llorar en MasterChef Celebrity?

La chef Adria Marina le aconsejó que no se desespera y le recordó que gracias a su talento logró hacer parte del top 10 de MasterChef Celebrity.

Posteriormente, la presentadora Claudia Bahamón la abraza y le da un beso de ánimo.

Al dirigirse a su estación sus compañeros Cony Camelo y Juna Pablo Llano también la abrazan para que pueda sentirse apoyada.

