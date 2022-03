Un error en la proteína sacó a Lady Noriega de MasterChef Celebrity

En la jornada de este martes se conoció quién fue el cuarto eliminado del reality de cocina más importante de la televisión colombiana: MasterChef Celebrity.

Recordemos, que el café era el ingrediente protagonista de este reto y los cocineros pusieron a prueba sus habilidades culinarias con preparaciones dulces y saladas, mismas, que solo supieron hasta 15 minutos después de haber comenzado a cocinar.

Cocinando para defender su lugar en la cocina estuvieron Natalia Ramírez, Lady Noriega, Cristina Campuzano, Ramiro Meneses, Tostao, Pamela y Aco Pérez.

Por sorpresa para muchos, quien cometió más errores en su preparación fue la actriz y cantante Lady Noriega, que según palabras del chef Raush, no supo entender la cocción de su proteína "Ossobuco" y esto le costó su lugar en la competencia.

"Desafortunadamente no entendiste tu proteína, el Ossobuco es una proteína que necesita horas de cocción, el resto del plato estaba bien, me quedo corto en lo que hubiera querido ver de ti, para mí, tu cocinas delicioso, tienes una sazón tremenda...en las competencias no se va el peor, sino el que comete un error", le dijo el Chef Raush.