Los memes que dejó la eliminación de Tostao en MasterChef Celebrity

Sentimientos encontrados dejó entre la audiencia de MasterChef Celebrity la eliminación del cantante Tostao este domingo de la cocina más importante del mundo. Las actrices Natalia Ramírez e Isabella Santiago estuvieron en riesgo y con delantal negro hasta último momento, así como el influencer Estiwar G.

Si bien muchos lamentaron que Tostao hubiera sido eliminado y así lo manifestaron a través de la red social Twitter, en la que ya es normal que MasterChef Celebrity sea tendencia cada vez que se emite por el Canal RCN, otros incluso celebraron la salida del cantante por diferentes razones.

Varios de los tuits publicados por televidentes incluyeron divertidas imágenes y memes con los que demostraron las emociones que sintieron cuando se enteraron del más reciente eliminado de la cocina más importante del mundo.

Además de MasterChef Celebrity, el nombre de Tostao fue otra de las tendencias que rápidamente se posicionó en Twitter tras conocerse que él resultó eliminado tras cometer un error al escoger el aguacate que incluyó en su preparación.

La eliminación de Tostao en MasterChef Celebrity

"Quien abandona las cocina es Tostao", anunció el chef bogotano Jorge Rausch tras deliberar con los otros integrantes del jurado, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

La actriz Cristina Campuzano aseguró que "se va Tostao y va a hacer falta por su música, por su alegría y por su sazón". Por su parte, Aída Morales afirmó que "no nos toma por sorpresa el veredicto, la verdad".

"No quiero que se vaya Tostao. Me cae superbién, me parece una persona muy honesta", confesó la actriz Isabella Santiago, mientras que Manuela González dijo que la partida del cantante "yo creo que es de las más se va a sentir".

La actriz Natalia Ramírez comentó que "la cocina de MasterChef pierde mucho" y el motociclista Tatán Mejía señaló que Tostao "es una persona real, como su comida y su sazón. Debemos aprender mucho de él".

"Se va parte de la alegría de la cocina, del sabor, del meneíto", destacó el influencer Estiwar G. Por su parte, Ramiro Meneses describió al cantante como "un tipo que me saca risa sincera".

