Los participantes recuerdan su niñez con fotos en MasterChef Celebrity

Los participantes se enfrentan a un nuevo reto en MasterChef Celebrity y fueron sorprendidos una vez más por el reto de la ‘Caja Misteriosa’.

Te puede interesar: Claudia Bahamón reveló su secreto para mantener su piel saludable

Una vez la levantaron se encontraron con un cuadro con varias fotografías de ellos mismos en su niñez, conmoviendo a más de uno.

Por su parte, Manuela Gómez señaló que era muy difícil no ponerse emotivos con dichas instantáneas.

Tatán se puso un poco más reflexivo y señaló que logró recordar todo lo que ha logrado y por lo que ha trabajado durante años.

“Cuando veo esas fotos tan pela’o entiendo que ha sido porque yo quiero estar acá, que he trabajado por estar acá y llevo trabajando desde muy joven por estar acá y he corrido riesgos por estar acá, todo el tiempo estoy corriendo riesgos, en la cuerda floja esperando en qué momento te caes y no ha pasado”, mencionó.