MasterChef Celebrity: Las razones del beso de Aída a Tatán

Este viernes, en la cocina de MasterChef Celebrity, se vivió un reto de caja misteriosa en donde el amor estaba en el aire, pues los participantes estuvieron encantados con sus parejas y hasta hubo besos, confesiones y piropos.

En la pareja de Chicho y Manuela, por ejemplo, el comediante le dijo varias veces a la actriz que él estaba representando a los millones de colombianos que les gustaría estar a su lado y ella sólo se rio de lo tierno del comentario.

En la pareja de Cristina Campuzano y Aco Pérez, el actor le dijo a su colega que se estaba enamorando de ella y hasta la invitó a parrandear a Valledupar ella aceptó la invitación y hasta consideró que sería muy tierno que en la cocina más importante del mundo naciera el amor.

Pero otra pareja que fue bastante cómica y amorosa fue la de Aída Morales y Tatán Mejía, quienes tenían unos ingredientes bastantes malos para cocinar y quienes, al ver que no estaban entre las tres parejas que llamarían al atril, se empezaron a comer su plato.

Sin embargo, Nico y Chris les hicieron una jugada a los famosos y les dijeron que serían una pareja adicional que querían invitar al atril, suponemos que también lo hicieron como castigo por estarse comiendo su preparación.

Fue por este inconveniente que resultó el beso entre Aída y Tatán que ya lo había anunciado Claudia Bahamón en sus redes sociales, pues Aída quiso excusarse con los chefs diciendo que ellos ya sabían que, como tenían ingredientes tan malos, en lugar de cocinar, se iban a besar.

Así que, sin darle mucho tiempo a Tatán de reaccionar, Aída se le lanzó y le dio un piquito al motocrosista que lo puso a pedir perdón en su casa y a excusarse en que él no se movió ni quería besar a nadie.

“Se me acabó el matrimonio. Yo creí que no lo iba a hacer […] Mi amor yo me quedé quieto y eso no cuenta como cachos, eso es violación” fueron las palabras que el deportista le envío a Maleja a través de una cámara.